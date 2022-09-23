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  • Обучение верховой езде на пони. Обучение детей верховой езде – занятие сложное и ответственное.

Обучение верховой езде на пони

В начале обучения маленьким детям трудно справиться с большой лошадью. Поэтому лучше начинать с езды на пони, которые имеют более добрый и покладистый характер. Именно обучение верховой езде на пони станет ступенькой успешного освоения данной науке, умения концентрироваться на командах. Ребенок сможет быстрее понять, как взаимодействовать с животным, отдавать ему команды, заботиться о нем.

Польза и особенности обучения верховой езде

Обучение детей верховой езде – занятие сложное и ответственное. Очень важно, чтобы такие занятия проводил опытный инструктор на базе специализированной школы, где имеются все условия для обучения. Также следует учитывать, что маленьким детям в силу возраста сложно сконцентрироваться на одном предмете, они быстро устают от монотонных занятий. Поэтому программа составляется таким образом, чтобы практические упражнения и разные виды активности чередовались между собой.

Еще одним важным моментом в обучении является подбор животного. Ребенок со взрослой лошадью не справится, оптимальным вариантом для таких уроков станет пони. Дети быстро учатся правильной посадке и особенностям обращения с такими животными, могут выполнять простые гимнастические упражнения без риска травм. Кроме того, их физической силы хватает, чтобы взаимодействовать с пони, научиться управлять животным, развивая координацию и чувство равновесия.

Заниматься можно индивидуально или в группе, но второй вариант для детей предпочтителен. Связано это с тем, что именно в младшем возрасте происходит необходимая социализация. Малыши учатся общаться не только друг с другом, но и с животными, получая важные уроки. Постановка программы в виде активных и увлекательных игр делает занятия желанными и увлекательными для маленьких всадников, формируя правильное отношение к окружающему миру.

Польза верховой езды для детей неоспорима

Подобные уроки позволяют воспитать усидчивость, сосредоточенность, внимательность. Ребенок понимает важность командной работы, учится договариваться с животным. При выборе пони нагрузки будут умеренными, что соответствует физическому развитию маленького всадника. Это обеспечивает условия правильного общего развития, формирования скелета и мышц, разработке связок. Укрепляются ноги и спина, появляется уверенность в движениях.

Начинать занятия на пони можно с двух лет. Это обеспечивает следующие преимущества для ребенка:

  • правильное формирование организма и отдельных органов;
  • улучшается обмен веществ, наблюдается укрепление иммунитета;
  • устраняются риски развития сутулости в будущем;
  • вестибулярный аппарат стабилизируется, развивается координация движений, которые становятся плавными, уверенными;
  • ребенок получает необходимые навыки социализации, уроки правильного обращения с животными;
  • уже с шести лет дети получают возможность полноценно ухаживать за пони, чистить их, расчесывать гриву и хвост, седлать, выводить на манеж.

Начинать обучение лучше всего с небольших шотландских пони, которые идеально подходят для детей весом до 30 килограммов. Следующий этап – верховые пони, на которых могут кататься дети с весом до 64 килограммов. Переходить на взрослых лошадей можно только в том случае, если ребенок уже уверенно себя чувствует, получил необходимые практические навыки и физически сможет справиться с большим животным.

Как выбрать школу для занятий

Очень важно правильно подойти к вопросу о поиске места для обучения. Показателями хорошей школы являются:

  1. Одобрение конной ассоциацией. На территории школы должна царить спокойная, располагающая атмосфера, порядок, ощущаться устоявшиеся традиции. Инструкторы должны быть квалифицированными, внимательными и одновременно с этим строгими.
  2. Соблюдение правил безопасности. При работе с пони необходимо использовать специальную амуницию, как и при обучении езды на обычной лошади. Обязательно использование шлема, перчаток и обуви, помощь в подборе таких вещей в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями телосложения.
  3. Животные должны быть упитанными, довольными, иметь любопытное выражение глаз и блестящую, ухоженную шерсть. Также важно обратить внимание на денники, которые должны быть чистыми, хорошо остановленными, иметь необходимые места для установки кормушки, емкости для питья. Все вещи в конюшне должны находиться на своих местах, а двор для выгула – чисто выметенным.
  4. Снаряжение хранится в специальной седельной комнате, которая отапливается. Все аккуратно раскладывается, амуниция должна находиться в отличном состоянии.
  5. В наличии обязателен плац для занятий на открытом воздухе. Это обустроенная площадка, грунт которой имеет необходимую плотность. Обычно это песчаная поверхность, предварительно выровненная и чистая, то есть регулярно убирающаяся. Если занятия проводятся на огороженном участке поля, на его поверхности не должно быть никакой грязи и стоячих луж воды.
  6. Крытый манеж для занятий обычно напоминает амбар. Помещение должно быть просторным, удобным, иметь специальный грунт на площадке. Обычно это смесь из синтетических гранул и песка, которая должна поддерживаться в чистом состоянии, регулярно разрыхляться и выравниваться.

График занятий может быть индивидуальным или групповым, разработанным персонально под определенного ученика. Тренер должен контролировать обучение, помогать ребенку, но при этом давать установку на самостоятельное достижение поставленных целей. 

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